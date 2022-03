POL-PPRP: Zwei Diebstähle aus Autos in der Oberlinstraße

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit zwischen dem 05.03.2022, gegen 14:00 Uhr und dem 06.03.2022, gegen 14:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Baucontainer in der Carl-Bosch-Straße ein. Sie stahlen unter anderem mehrere hundert Euro aus der Kaffeekasse sowie mehrere Tankkarten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

