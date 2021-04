Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall durch Abkommen von der Fahrbahn - Auffahrunfall

Fulda (ots)

Verkehrsunfall durch Abkommen von der Fahrbahn

Schenklengsfeld - Am Donnerstag (22.04.), gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Kraftradfahrer aus Friedewald die L3171 aus Richtung Malkomes kommend in Richtung Schenklengsfeld. Als ein Lkw in einem Kurvenbereich auf der Gegenfahrbahn auf den Mann zufuhr, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 39-Jährige kam im Flutgraben zu Fall und wurde zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. An dem nicht mehr fahrtüchtigen Kraftrad entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (22.04.), gegen 18:00 Uhr, befuhr eine 31-jährige VW-Fahrerin die Hainstraße von der Eichhofstraße kommend. Beim Abbiegevorgang in die Berliner Straße bremste die 31-Jährige, um zwei Fußgängern auf dem Fußgängerüberweg das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Ein hinter ihr befindlicher 17-jähriger Kleinkraftradfahrer bemerkte den Bremsvorgang zu spät, kam zu Fall und schlitterte in das Heck des VW. Der 17-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell