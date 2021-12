Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Am Mittwoch gelangten Unbekannte in eine Wohnung an der Ringstraße. Sie hebelten die Wohnungstür auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung nach Beute. Die Täter nahmen eine Handtasche, mehrere Spardosen, eine Nintendo Switch und ein IPhone mit. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Am Donnerstag zur Tageszeit verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einer Wohnung an der Friedrichstraße. Die Täter gelangten über die Wohnungstür in die Wohnräume. Sie nahmen ein Citybike, eine Musikanlage, Medikamente und ein Ladekabel mit.

Herten

Am Samstag, zwischen 16:30 Uhr und 19:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Haus an der Marler Straße über eine Nebeneingangstür. In dem Haus suchten sie in mehreren Räumen nach Beute. Nach erster Durchsicht flüchteten sie mit Schmuck in unbekannte Richtung. An der Tür entstand leichter Sachschaden.

Schmuck, Parfüm und Weihnachtsgeschenke nahmen Unbekannte bei einem Einbruch am Donnerstag zur Tageszeit mit. Über die Wohnungstür gelangten sie in die Wohnung an der Gartenstraße. Die Räume wurde nach Beute durchsucht. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Vermutlich ohne Beute flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch an der Westerholter Straße. Am Donnerstagabend gelangten die Täter auf einen Balkon. Hier hebelten sie eine Tür auf und suchten in der Wohnung nach Beute - wohl erfolglos.

Marl

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag brachen Täter in eine Wohnung an der Brüderstraße ein. Über den Balkon der Hochparterrewohnung gelangten sie an die Balkontür. Sie hebelten die Tür auf und nahmen nach ersten Erkenntnissen Schmuck mit.

Am Samstag zur Tageszeit hebelten Unbekannte ein Erdgeschossfenster an einem Einfamilienhaus an der Hervester Straße auf. Sie nahmen Schmuck und Bargeld mit und flüchteten in unbekannte Richtung.

In der Nacht zu Sonntag brachen unbekannte Täter in einen Garagenanbau Am Busch ein. Aus der Garage nahmen sie eine Steinschneidemaschine, ein E-Bike, einen Fahrradträger und diverse Kisten mit Werkzeug mit. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Oer-Erkenschwick

Zwischen dem 18.12. und dem vergangenen Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung am Hovelfeldweg ein. Wie die Täter in die Wohnräume gelangten ist noch nicht abschließend geklärt. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter eine Kreditkarte und einen Ordner mit Unterlagen mit. Die Karte wurde anschließend für Zahlungsvorgänge und Geldabhebungen benutzt. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Recklinghausen

Am Quellberg verschafften sich Einbrecher am Donnerstag zwischen 15:30 Uhr und 22:15 Uhr Zutritt zu einem freistehenden Einfamilienhaus. Sie kletterten auf den Balkon im ersten Obergeschoss und hebelten hier ein Fenster auf. Aus den Wohnräumen nahmen sie Bargeld mit. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Zwischen Freitagnachmittag und Freitagabend brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung an der Blitzkuhlenstraße ein. Die Wohnung wurde nach Beute durchsucht. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht gesagt werden.

Waltrop

Über einen Garagenanbau gelangten Unbekannte am Samstag zur Tageszeit in ein Einfamilienhaus am Dahlienweg. Sie hebelten das Fenster zum Kinderzimmer auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Smartphones, ein Laptop und Münzen gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell