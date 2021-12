Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Drei Autos beschädigt, Bottroper leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Donnerstag, gegen 22.20 Uhr:

Unfall im Einmündungsbereich Nordring / Im Scheierbruch. Ein 56-jähriger Autofahrer bog von der Straße "Im Scheierbruch", nach links, auf den Nordring ab. Dabei stieß er mit dem Wagen eines 49-Jährigen zusammen, der auf dem Nordring in Richtung Scharnhölzstraße unterwegs war. Aufgrund der Aufprallwucht geriet das Auto des 49-Jährigen in einen Schleudervorgang und touchierte dabei einen dritten Wagen, der von einem 52-Jährigen gefahren wurde. Der 52-Jährige war zuvor auf dem Nordring in Richtung Gladbecker Straße unterwegs. Der 49-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte waren eingesetzt, transportierten ihn jedoch nicht in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge des 49- sowie der 52-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Alle Unfallbeteiligten kommen aus Bottrop. Während der Unfallaufnahmen sperrte die Polizei kurzfristig der Nordring in beide Fahrtrichtungen.

