Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall im Einmündungsbereich

Recklinghausen (ots)

An der Einmündung Hebewerkstraße/Hohe Kampstraße kam es am Donnerstagnachmittag, um 16 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Frau aus Datteln. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Ein 48-jähriger Duisburger bog mit seinem Auto von der Hohen Kampstraße, nach rechts, auf die Hebwerkstraße ab. Dabei kollidierte er mit dem Wagen der 40-Jährigen, die auf der Hebewerkstraße in Fahrtrichtung Henrichenburger Straße unterwegs war. Beide Autos waren aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei ca. 12.000 Euro.

