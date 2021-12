Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Mittwoch zur Tageszeit brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Agnes-Miegel-Straße ein. In der Wohnung wurden mehrere Räume nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten mit Schmuck und Bargeld. Im selben Zeitraum versuchten Unbekannte in eine Wohnung in einem Nachbarhaus einzubrechen. Hier gelangten die Täter allerdings nicht in die Wohnung. Am Türschloss entstand etwa 100 Euro Sachschaden.

Dorsten

An der Bestener Straße warfen unbekannte Täter die Scheibe einer Tür zum Wohnzimmer eines Einfamilienhauses mit einem Stein ein. Über diesen Weg gelangten sie am Mittwochabend in das Wohnhaus. Die Räume im ersten Obergeschoss wurden nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten mit Schmuck und einer Armbanduhr.

In der Nacht zu Donnerstag brachen Täter in eine Kita an der Talaue ein. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Objekt. Bei dem Einbruch wurden auch zwei Türen zu Lagerräumen beschädigt. Angaben zur Beute können noch nicht gemacht werden. Im selben Zeitraum schlugen Unbekannte das Fenster zu einer Schule an der Talaue ein. Aus einem Büro wurden ein Tablet und Bargeld entwendet. Zusammenhänge zwischen den beiden Einbrüchen werden geprüft.

Recklinghausen

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in einen Corona-Test-Container an der Halterner Straße ein. Neben der Teststelle stand eine mobile Holzhütte. Die Hütte wurde ebenfalls aufgehebelt. Die Täter nahmen Corona-Schnelltests, eine Kaffeekasse und Transportboxen mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

