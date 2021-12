Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer verursachte an der Goethestraße an einem schwarzen Seat Ateca einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro, bevor er sich unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte. Der Unbekannte fuhr am Mittwoch, gegen 20.30 Uhr, mit einem weißen Mercedes- Benz und RE(cklinghäuser) Kennzeichen gegen die Fahrertür des geparkten Wagens. Er flüchtete sodann zusammen mit einer weiteren männlichen Person in Richtung Schillerstraße. Zeugen konnten die beiden Männer wie folgt beschreiben: ca. 28-35 Jahre alt, etwa 1,70-1,80m groß, normale bis schlanke Statur, dunkle Kleidung sowie Mützen oder Kapuze auf dem Kopf, beide mit Vollbart.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

