Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Kollision von Fahrradfahrerin und Autofahrer

Recklinghausen (ots)

Bei Querung der Bochumer Straße an einer Ampel, stieß eine 15-jährige Recklinghäuserin, am Mittwoch um 16.20 Uhr, mit dem Auto eines 25-jährigen Fahrers aus Gelsenkirchen zusammen. Die Jugendliche war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Fahrrad unterwegs. In Folge des Zusammenstoßes stürzte sie und verletzte sich. Der Autofahrer war zuvor von der König- Ludwig-Straße, nach links, auf die Bochumer Straße abgebogen. Das leicht verletzte Mädchen wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand geringer Sachschaden.

