Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an Pkw

Übach-Palenberg-Übach/-Frelenberg (ots)

An der Conneallee kam zwischen dem 5. August (Donnerstag) und dem 8. August (Sonntag) zu Sachbeschädigungen an mehreren Pkw. In der Nacht auf den 6. August (Freitag) wurde zunächst ein Fahrzeug mit weißer Farbe besprüht. An vier Fahrzeugen beschädigten Unbekannte dann in der Nacht auf den 8. August (Sonntag) die Außenspiegel. Eine weitere Sachbeschädigung wurde in Frelenberg angezeigt. Hier ließen unbekannte Täter offenbar die Luft aus zwei Reifen eines Pkw, der an der Weserstraße stand. Die Tat ereignete sich zwischen dem 5. August (Donnerstag), 20 Uhr, und dem 6. August (Freitag), 9 Uhr.

