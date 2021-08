Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec entwendet

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Samstag (7. August), zwischen 14 Uhr und 15.35 Uhr, ein schwarzes Pedelec der Marke Gazelle. Dieses war auf einem Parkplatz an der Straße In der Schley verschlossen abgestellt worden.

