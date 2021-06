Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210621.4 Giekau

Stoltenberg: Motorradfahrer verstirbt nach Unfall auf B 202

Giekau / Stoltenberg (ots)

Sonntagnachmittag ist es im Kreis Plön zu zwei schweren Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Motorradfahrern gekommen. Einer der Fahrer verstarb am Abend in einem Kieler Krankenhaus.

Gegen 13:40 Uhr befuhr ein 64 Jahre alter Kradfahrer die Bundesstraße B202 in Richtung Lütjenburg und setzte nach derzeitigem Ermittlungsstand in Höhe Giekau / Fresendorf zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an. In dem Moment bog der an vorderster Stelle fahrende 39 Jahre alte Fahrer eines Hyundai nach links in den Lindenweg ab.

Der Kradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte in die Fahrerseite des Wagens. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Bei dem Sturz zog er sich lebensgefährliche Verletzungen und verstarb in der Nacht in einem Kieler Krankenhaus. Der Fahrer des Hyundai erlitt leichte Verletzungen sowie einen Schock und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft Kiel entsandte einen Gutachter zur Unfallstelle. Die Bundesstraße war bis etwa 16:25 Uhr voll gesperrt.

Auf der Landesstraße 211 kam es gegen 15:40 Uhr in Höhe Stoltenberg zu einem Unfall zwischen drei Motorradfahrern und einem 69 Jahre alten Fahrer eines VW Up. Der 36 Jahre Kradfahrer erlitt hierbei schwere, seine beiden 30-Jährigen Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Aussagen zum Unfallhergang können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Die Landesstraße war in Höhe der Unfallstelle bis etwa 17:40 Uhr gesperrt.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell