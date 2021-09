Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Techau, Dorfstraße

10-jähriger Junge angesprochen

Lübeck (ots)

Am vergangenen Donnerstag (09.09.) kam es in der Dorfstraße in Techau zu einem Vorfall, bei dem ein Mann einen 10-jährigen Jungen auf dem Fahrrad angesprochen haben soll. Gegen 13:30 Uhr soll dieser versucht haben, das Kind vom Fahrrad zu ziehen. Dieses misslang, so dass der 50-70 Jahre alte Mann sich zu Fuß in Richtung des dortigen Waldgebietes weiterging. Kurz zuvor soll dem Jungen eine Radlerin auf dem Fahrradweg begegnet sein. Diese könnte eine wichtige Zeugin sein.

Der Mann wird beschrieben:

Er soll zwischen 50 und 70 Jahre alt sein, ist ca. 180 cm groß und hat eine normale Statur. Seine Haare hatte er kurz und graufarben. Der Mann trug ein blaues T-Shirt oder Hemd.

Die Fahrradfahrerin hatte blonde Haare und trug eine blaue Jacke sowie einen weißen Fahrradhelm. Im Fahrradkorb befand sich eine Tüte.

Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Die Kriminalpolizei Bad Schwartau bittet in diesem Fall um Mithilfe. Wer kann Angaben zu diesem Vorfall machen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Schwartau unter der Rufnummer 0451-220 750 oder schriftlich per Mail an Badschwartau.kpst@polizei.landsh.de . Ebenso bitten die Ermittler um einen Kontakt zu der Zeugin. Bitte melden sie sich mit ihren möglichen Beobachtungen bei der Kriminalpolizei Bad Schwartau.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell