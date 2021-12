Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Alleinunfall - erheblicher Sachschaden

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Freitag, gegen 1.50 Uhr, war ein 29jähriger Raesfelder mit seinem Auto auf der Gahlener Straße in Fahrtrichtung Bestener Straße unterwegs. An der Kreuzung Gahlener Straße/Storchbaumstraße/Plaggenbahn verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn nach rechts ab und zerstörte eine dort gelegene Ampelanlage für Fußgänger nahezu vollständig sowie einen Pfahl mit einem Hinweisschild. Der 29-Jährige blieb unverletzt, aber sein Auto wurde erheblich beschädigt. Vor Ort ergaben sich erste Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen, sodass dem Mann auf der Polizeiwache durch einen Arzt Blutproben entnommen wurden. Zudem stellte die Polizei seinen Führerschein sicher. In erwartet nun ein Strafverfahren. Der entstandene Sachschaden beträgt geschätzte 45.000 Euro.

