POL-PDPS: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Hinterweidenthal (ots)

Am Samstag, 16.10.2021, 11.35 Uhr befuhr ein 21-jähriger LKW-Fahrer die B 10 aus Richtung Pirmasens kommend in Richtung Landau. In der Baustelle in Höhe Hinterweidenthal wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt wurden. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, Fahrzeugschlüssel und Führerschein einbehalten sowie eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet./pidn

