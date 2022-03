Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nortrup: Einbruch in Wohnhaus an der Rodberdingstraße

Nortrup (ots)

Zwischen 08.00 Uhr und 17.00 Uhr am Montag geriet ein Wohnhaus in der Rodberdingstraße ins Visier unbekannter Täter. Unweit des Birkenwegs gelangten diese durch Gewaltanwendung an der Hauseingangstür ins Innere und durchwühlten im Erdgeschoss diverse Schränke nach Wertgegenständen. Mit Bargeld, einem Tablet sowie Kleidungsgegenständen flohen die Einbrecher in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Tat oder Täter nimmt die Polizei in Quakenbrück unter 05431/907760 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell