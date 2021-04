Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Unfallursache Geschwindigkeit im Visier

Germersheim (ots)

Überhöhte Geschwindigkeit ist immer noch eine der Hauptunfallursachen. Daher beteiligte sich die Polizei Germersheim am gestrigen Speedmarathon der Roadpol Safety Days und führten im gesamten Dienstgebiet Geschwindigkeitskontrollen durch. Die Kontrollen begannen morgens in der Hauptstraße in Knittelsheim. Dort waren insgesamt 23 Autofahrer zu schnell unterwegs. Anschließend wurden die Kontrollen in der Straße Am Unkenfunk in Germersheim fortgesetzt. Im Zeitraum von 11-12 Uhr wurden dort 13 Autofahrer zu schnell gemessen. Zudem hatten zwei ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. In den frühen Abendstunden waren bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Fortmühlstraße in Bellheim nochmal neun Autofahrer zu schnell unterwegs. Besonders hart traf es einen Traktorfahrer, der die schlechte Idee hatte, mit dem Handy in der Hand an der Kontrollstelle vorbei zu fahren und die Situation zu filmen. Da auch das ein Verstoß darstellt, kommt auf ihn nun ein empfindliches Bußgeld zu. Insgesamt zeigten sich alle Autofahrer einsichtig. Teilweise kamen sogar Bewohner zu den kontrollierenden Beamten und bedankten sich ausdrücklich für die Geschwindigkeitsmessungen. So kann auch die Polizei Germersheim eine positive Bilanz aus dem Speedmarathon ziehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell