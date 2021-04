Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Probefahrt mit falschen Kennzeichen

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Ein Quad-Fahrer wurde am 21.04.21, gegen 18:00 Uhr, auf einem Feldweg in der Verlängerung zur Fürststraße kontrolliert. An dem Quad hatte der Fahrzeugführer ein entstempeltes Kennzeichenschild angebracht. Das einen Tag zuvor erworbene Fahrzeug hatte keine Zulassung zum öffentlichen Straßenverkehr und sollte für eine kurze Probefahrt genutzt werden. Gegen den geständigen 49-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.

