Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbrecher dringen in Verlagsgebäude am Markt ein

Osnabrück (ots)

In ein Verlagsgebäude am Markt verschafften sich zwischen Montagnachmittag (16.30 Uhr) und Dienstagmorgen (04.36 Uhr) unbekannte Personen unerlaubten Zutritt. Durch Beschädigungen an einem Hinterhoffenster gelangten sie ins Innere. In diversen Büroräumen suchten die Täter nach Wertgegenständen und nahmen schließlich Bargeld an sich. Durch das Einstiegsfenster verließen sie das Objekt in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Hinweise unter 05439/6960 zu melden.

