Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebstahl von Baumaschinen aus Lager

Bergneustadt (ots)

Unbekannte haben sich zwischen Dienstag (22. März) und Mittwoch Zugang zu einem Außenlager einer Firma an der Brückenstraße verschafft. In der Tatzeit zwischen 18 Uhr und 7 Uhr flexten die Täter den Zaun, der die Firma umgibt, auf und entwendeten mehrere Baumaschinen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

