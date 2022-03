POL-GM: Autobesitzer erwischt Diebe an seinem Auto

Lindlar (ots) - Ein 57-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (22. März) in Lindlar-Eichholz gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Eine 40-jährige Lindlarerin beabsichtigte gegen 17:35 Uhr mit ihrem Wagen von einer Grundstücksausfahrt auf die Horpestraße einzubiegen. Nach eigenen Angaben hielt sie an dem abgesenkten Bordstein an, um nach dem Verkehr zu sehen. Als sie nach links schaute, habe die Sonne sie geblendet. Sie sah ...

