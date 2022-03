Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher bedienen sich im Gummersbacher Forum

Gummersbach (ots)

Unbekannte haben sich zwischen Montag (21. März, 20 Uhr) und Dienstag (9.30 Uhr) Zugang zum Gummersbacher Forum verschafft und in mehreren Läden bedient. In einem Friseursalon hebelten die Diebe eine Vitrine auf und erbeuteten etwa 10 Haarschneidemaschinen sowie 20 Scheren. In einem Imbiss verspeisten die Täter eine Pizza und Getränke. Anschließend versuchten sie erfolglos die Kasse aufzuhebeln. In einem anderen Laden klauten Diebe zwei Sektflaschen und Süßigkeiten. Auch hier versuchten die Einbrecher die Kasse aufzubrechen. Abermals ohne Erfolg. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell