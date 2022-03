POL-OS: Bramsche/Kalkriese: Unfall mit drei PKW auf der Venner Straße - eine Person leicht verletzt

Osnabrück (ots) - Am Dienstagnachmittag (15.35 Uhr) befuhr eine 79-Jährige mit ihrem Toyota die Meller Straße in stadteinwärtige Richtung. Auf Höhe der Einmündung "Am Galgesch" beabsichtigte die Dame nach links in die Straße abzubiegen und übersah dabei die bevorrechtigte 77-jährige Fußgängerin, welche in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Es kam ...

mehr