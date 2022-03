Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Betrüger versuchen es auch mit WhatsApp

Kreis Soest (ots)

Die üblichen Betrugsversuche per Telefon werden von den Tätern mittlerweile schon seit Jahren genutzt. Mittlerweile nutzen sie auch WhatsApp, um in Kontakt mit ihren Opfern zu treten. Am Mittwoch (2. März 2022) wurden diesbezüglich bereits mehrere Anzeigen erstattet. In einem Fall hatten die Betrüger auch Erfolg. Die Täter nehmen per WhatsApp als angebliches Familienmitglied Kontakt mit dem späteren Opfer auf. Hierbei wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass das Handy ins Wasser gefallen sei und man nun eine neue Handynummer habe. Anschließend wird dann von Schulden berichtet und die Mutter oder der Vater gebeten, Geld zu überweisen. In einem Fall hat die Mutter alles richtig gemacht und erst einmal auf der "alten" Telefonnummer ihre Tochter angerufen. Sie erklärte ihr dann auch sofort, dass ihr Handy nicht ins Wasser gefallen sei und sie auch keine neue Telefonnummer habe. Anschließend erstattete die Mutter Anzeige bei der Polizei. Bei Geldforderungen sollten Sie immer skeptisch werden und sich auch im Familienkreis erst einmal vergewissern, ob Sie auch wirklich mit dem Familienmitglied per WhatsApp oder einem anderen Messenger Dienst kommunizieren. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell