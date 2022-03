Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Wippringsen - Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten und 10.000 Euro Sachschaden

Möhnesee (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag (1. März 2022) auf der Wippringser Heide / B 229 bilanzierte die Polizei eine Leichtverletzte und 10.000 Euro Sachschaden. Gegen 15.05 Uhr befuhr eine 25-jährige Soesterin mit ihrem Wagen die Wippringser Heide in Richtung Körbecke. Als sie an der Kreuzung zur B229 angekommen war, hielt sie an und setzte anschließend ihre Fahrt geradeaus weiter fort. Hierbei übersah sie eine 54-jährige Autofahrerin aus Bad Sassendorf, die auf der B229 vom Möhnesee aus kommend in Richtung Soest unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge, wodurch die 54-Jährige leicht verletzt wurde. Rettungskräfte transportierten sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell