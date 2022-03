Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Im Zug unsittlich berührt

Soest (ots)

Am Montag (28. Februar 2022) fuhr eine Frau mit dem Zug von Lippstadt nach Soest. Gegen 11.25 Uhr stand sie bereits an der Zugtür, um kurz darauf beim nächsten Halt in Soest aussteigen zu können. Hierbei wurde sie von einem Tatverdächtigen unsittlich unter ihrem Rock berührt. Der Tatverdächtige wird beschrieben als

- 50 - 60 Jahre alt - circa 160 - 170 cm groß - schwarz-gräulich, kurz rasierte Haare mit Dreitagebart in gleicher Farbe - südländisches Aussehen - Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke und ein schwarzes T-Shirt

Hinweise, die zur Identifizierung des Mannes führen, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell