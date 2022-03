POL-SO: Werl - Hakenkreuzschmierereien

Lippstadt (ots) - Am Dienstagmorgen (1. März 2022) hielten Polizeibeamte in der Blumenstraße und am Weingarten einen Kraftfahrzeugroller und ein Elektrokleinstfahrzeug an. Grund der Kontrollen waren die bereits abgelaufenen Versicherungskennzeichen. Seit dem 1. März haben die neuen Versicherungskennzeichen eine grüne Schriftfarbe. Die Beamten bemerkten an den beiden Fahrzeugen jedoch noch die alten Kennzeichen mit ...

mehr