Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Scheunenbrand an der Belecker Landstraße

Warstein (ots)

In der Nacht zu Dienstag (1. März 2022), wurde die Polizeileitstelle um 02.16 Uhr durch einen Zeugen über den Brand einer Scheune an der Belecker Landstraße/Franz-Hegemann-Straße informiert. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 30.000 Euro ein und beschlagnahmte den Brandort. Fachleute der Kriminalpolizei werden nun den Brandort in Augenschein nehmen und nach Hinweisen für die Brandursache suchen. Zeugen, die Angaben zu dem Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02902-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell