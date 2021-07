Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kradfahrerin erlag ihren schweren Verletzungen

Grebenhain (ots)

Die am Sonntagabend auf der L3168 bei Ilbeshausen verunglückte Kradfahrerin (ots-Bericht PP Osthessen 25.07.21 / 20:10 Uhr) ist in den frühen Morgenstunden ihren schweren Verletzungen im Uniklinikum Gießen erlegen. Die Unfallursache wird noch durch einen Gutachter ermittelt. Die L3168 war am gestrigen Abend über mehrere Stunden voll gesperrt. Berichterstatter: BRAUN, PHK - Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

