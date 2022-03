Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Schwerpunktkontrollen an der Hauptstraße

Warstein (ots)

Am Mittwochmorgen (2. März 2022) führte die Polizei im Bereich der Hauptstraße eine Schwerpunktkontrolle durch. Trauriges Ergebnis: 21 Verstöße in zwei Stunden. Hauptsächlich hatten die Fahrzeugführer während der Fahrt ihr Handy am Ohr (11 Verstöße). In 7 Fällen mussten die Ordnungshüter nochmals an die Gurtpflicht erinnern. Eigentlich ist ja jedem bewusst, dass telefonieren während der Autofahrt ablenkt und hierdurch nicht nur der Punkt in Flensburg winkt, sondern auch noch die "Kelle" der Polizei. Durch das Anlegen des Sicherheitsgurtes können die Fahrzeugführerinnen und -führer im Falle eines Unfalls vor schweren Verletzungen geschützt werden. Die Polizei möchte, dass Sie sicher ankommen. Legen Sie bitte deshalb auch die Sicherheitsgurte an und lassen Sie sich nicht im Auto von ihrem Handy ablenken. (reh)

