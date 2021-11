Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg-Schreufa - Unbekannte brechen in Firmengebäude ein, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen brachen Unbekannte in ein Gebäude einer Firma im Industriegebiet von Schreufa ein.

Die Täter schlugen eine Scheibe ein und konnten so in das Gebäude in der Otto-Stölcker-Straße gelangen. Nach ersten Erkenntnissen mussten die Einbrecher aber ohne Beute flüchten. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell