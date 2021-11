Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Reitzenhagen - Garage und Spielplatzgeräte am Quellenhäuschen beschmiert, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am Freitag erstattete die Stadt Bad Wildungen Anzeige bei der Polizei. Am Donnerstag (11. November) hatte ein Mitarbeiter festgestellt, dass eine Garage und Spielplatzgeräte am Reitzenhagener Quellenhäuschen beschmiert worden waren. Unbekannte hatten mit grüner und violetter Farbe zahlreiche Worte und Sprüche aufgesprüht, darunter "Heineken", "Polen-WG" und "Sprüh-Schiss". Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, die genaue Tatzeit steht noch nicht fest.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

