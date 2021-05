Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Eine Zeugin beobachtete am Donnerstag einen Einbruch auf der "Langen Wende". Gegen 14.15 Uhr hörte sie das Einschlagen einer Fensterscheibe. Bei der Nachschau sah sie einen Mann in das Fenster eines Mehrfamilienhauses steigen. Der Mann war etwa 35 bis 40 Jahre und etwa 1,70 Meter groß. Er trug eine schwarze Jacke mit orangenen Streifen auf der Brust sowie eine Bommelmütze. Die schnell eintreffende Polizei umstellte umgehen den Tatort und durchsuchte das Haus. Der Täter war zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits geflüchtet. Über entwendete Gegenstände liegen bislang keine Angaben vor. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: Während der Abwesenheit der Bewohner versuchten am Donnerstag unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Straße "Im Grummet" einzubrechen. Zwischen 10 Uhr und 12.15 Uhr versuchten die Täter die Haustür aufzuhebeln. Sie schafften es aber nicht in das Gebäude einzudringen. Ohne Beute flüchteten sie vom Tatort. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

