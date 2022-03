Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfall auf der Martinistraße - drei Personen verletzt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 31-Jähriger mit sein VW "CC" die Martinistraße in stadtauswärtige Richtung. Als er beabsichtigte nach links in die Adolfstraße abzubiegen übersah er eine entgegenkommende 28-Jährige mit ihrem Fiat "500", die stadteinwärts auf der Martinistraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dadurch wurden der Mann aus Lotte und dessen 30-Jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die 28-jährige Fiat-Fahrerin aus Osnabrück hingegen schwer, aber nicht lebensgefährlich. Die eingesetzten Rettungskräfte kümmerten sich umgehend um die Verletzten. Die beiden Frauen wurden in nahegelegene Krankenhäuser gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit abgeschleppt, dafür wurde die Unfallstelle zeitweise komplett gesperrt.

