Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Sachbeschädigung +++ Norden/Leybuchtpolder - Spiegelunfall

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Sachbeschädigung

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Montagabend in Norden. Auf einem Grundstück in der Tulpenstraße zerschlugen nach ersten Erkenntnissen mehrere Kinder eine in Beton gegossene Pfeilerabdeckung und verursachten Sachschaden. Sie flüchteten anschließend fußläufig in Richtung Hollander Weg. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden/Leybuchtpolder - Spiegelunfall

Eine Unfallflucht ereignete sich am Sonntag in Leybuchtpolder. Gegen 10.30 Uhr fuhr ein Fahrer eines Ford Mondeo auf der Störtebeker Riede aus Richtung Schoonorth in Richtung Greetsieler Straße. In Höhe eines Pferdegestüts kam ihm ein dunkler Geländewagen entgegen. Als sich die Fahrzeuge passierten, stießen sie an den Spiegeln zusammen. Der Fahrer des Geländewagens entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Norden in Verbindung zu setzen unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell