POL-AUR: Wiesmoor - Schwerer Verkehrsunfall

Wiesmoor - Schwerer Verkehrsunfall

In Wiesmoor kam es am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 65 Jahre alte Frau gegen 10.30 Uhr mit einem Citroen auf der Oldenburger Straße in Richtung Wiesmoor. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet sie in Höhe Azaleenstraße in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW Transporter. Die 65 Jahre alte Frau wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt. Ein drittes Fahrzeug, ein Jeep, wurde durch einen herausgeschleuderten Gegenstand beschädigt. Die Insassen des Jeeps blieben unverletzt. Die Oldenburger Straße wurde für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

