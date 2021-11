Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Vermisste 28-Jährige wohlbehalten angetroffen

Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Aurich (ots)

Vermisste 28-Jährige wohlbehalten angetroffen / Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Die 28-jährige Frau, die am 19.11.2021 in Aurich als vermisst gemeldet worden war, konnte am Dienstagmorgen wohlbehalten angetroffen werden. Sie ist inzwischen wieder bei ihrer Familie.

Die mit dem Bild verbundene Meldung im Presseportal vom 23.11.2021 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104233/5079884) wurde gelöscht.

Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte, auf eine weitere Veröffentlichung der Bilder und der Daten zur Person zu verzichten und die zu Fahndungszwecken veröffentlichten Bilder der Vermissten aus den Online-Bereichen zu löschen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell