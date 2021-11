Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Polizei bittet um Unterstützung: 28-jährige Frau aus Aurich vermisst

Polizei bittet um Unterstützung: 28-jährige Frau aus Aurich vermisst

Seit Freitag, 19.11.2021, wird die 28-jährige Sabrina C. aus Aurich vermisst (siehe Foto). Sabrina C. hat am Freitag gegen 17.10 Uhr eine Wohnanschrift in Walle verlassen und wollte von dort mit dem Fahrrad zu einer Anschrift in der Esenser Straße fahren. Dort kam sie jedoch nicht an und meldete sich auch nicht mehr. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe.

Sabrina C. ist etwa 1,65 Meter groß, von kräftiger Statur und hat rot-braun-schwarze Haare. Sie trug am Freitag einen beigefarbenen Parka, einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Leggings sowie schwarze Turnschuhe der Marke Converse.

Bei dem mitgeführten Fahrrad handelt es sich um ein blaues Damenrad mit einer weißen Plastiktüte über dem Sattel. An dem Rad ist seitlich eine Vorrichtung für einen Anhänger.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der 28-Jährigen geben kann, das blaue Fahrrad oder eine Person gesehen hat, auf welche die Beschreibung passt, meldet sich bitte bei der Polizei Aurich unter Telefon 04941 606215 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

