POL-WHV: Polizei Bockhorn sucht Eigentümer von sichergestellten Sportschuhen (mit Bildern)

Bockhorn (ots)

Bei der Polizei Bockhorn wurden zwei Paar Sportschuhe der Marke Nike abgegeben, die mutmaßlich am Busbahnhof der Oberschule Bockhorn in der Woche vom 28. Juni bis 02. Juli oder zuvor aufgefunden wurden.

Es handelt sich um ein Paar in Weiß/Blau in der Größe 40,5 und in Grün in der Größe 39.

Eine Zuordnung konnte bislang nicht erfolgen, so dass die Polizei Bockhorn um Mithilfe der Bevölkerung bittet.

Eigentümer oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bockhorn unter der Rufnummer 04453 97862-0 in Verbindung zu setzen.

