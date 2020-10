Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aufmerksamer Zeuge meldet Unfallflucht

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montagmittag in der Triftstraße eine Unfallflucht beobachtet und der Polizei gemeldet.

Der 25-Jährige hatte gesehen, wie der Fahrer eines Peugeot auf seinem Weg in Richtung Auf dem Bännjerrück dicht an den am linken Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen vorbeifuhr. Beim Vorbeifahren brach der Wagen dann aus und kollidierte mit einem geparkten Seat. Der Peugeot-Fahrer stieg aus und begutachtete den Schaden. Als er von dem Zeugen angesprochen wurde, entfernte er sich, ohne zu reagieren, zu Fuß von dem Unfallort. Das Fahrzeug ließ er vor Ort stehen inklusive der Fahrzeugschlüssel und seiner Geldbörse. Anhand der Kennzeichen, des Geldbeutels und Dank der Beschreibung des Zeugen, konnte die Polizei den Fahrer ausfindig machen.

Beide Fahrzeuge waren aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es stand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. |elz

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell