Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Einbruchsversuch in Shisha-Bar

Homberg (ots)

Spangenberg

Versuchter Einbruch in Shisha-Bar Tatzeit: 24.04.2022, 01:45 Uhr bis 24.04.2022, 16:00 Uhr Am gestrigen Tag versuchten unbekannte Täter in die Shisha-Bar in der "Lange Gasse" einzubrechen. Die Täter verursachten hierbei 150,- Euro Sachschaden. Die Täter hatten erfolglos versucht ein Fenster aufzubrechen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

