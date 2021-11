Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Person bei Frontalzusammenstoß tödlich verletzt

Aalen (ots)

Vellberg: Person bei Frontalzusammenstoß tödlich verletzt

Am Mittwochnachmittag gegen 12:45 Uhr befuhr ein 61-jähriger Toyota-Fahrer die Haller Straße in Richtung Stadtmitte. Hierbei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden 40-jährigen Sattelzugfahrer. Durch den Zusammenstoß erlitt der Toyota-Fahrer tödliche Verletzungen. Der 40-Jährige blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 19 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle musste vollständig gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Verkehrspolizeiinspektion hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell