Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gefährliche Fahrweise auf Bundesstraße, Feuerwehreinsatz, Auto zerkratzt, Unfälle & Hybridmotoren-Batterie entwendet

Aalen (ots)

Winnenden/Schorndorf: Gefährliche Fahrweise auf Bundesstraße

Auf den Bundesstraßen 14 und 29 zwischen Winnenden und Schorndorf waren am Dienstagabend zwei Autofahrer unterwegs, die durch gefährliche Fahrweisen auffielen und vermutlich andere Autofahrer gefährdeten. Die Fahrer eines Pkw Volvo und eines Pkw Audi standen gegen 19 Uhr bei der Anschlussstelle Winnenden West ohne ersichtlichen Grund auf dem linken Fahrstreifen und behinderten dadurch den Durchgangsverkehr. Sie beschleunigten dann und fuhren auf der B 14 in Richtung Waiblingen, dann zur Überleitung B 29, ehe sie dann in der Stuttgarter Straße in Schorndorf von der alarmierten Polizei gestoppt wurden. Zeugenberichten zufolge hätten die Fahrzeuge auf dem Streckenverlauf mehrmals ohne Grund abgebremst, rechts überholt oder stark beschleunigt. Nun bittet die Polizei Schorndorf zur Klärung des Sachverhalts um weitere Zeugenhinweise. Insbesondere auch betroffene Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweisen gefährdet wurden, sollten sich unter Tel. 07181/2040 bei der Schorndorfer Polizei melden.

Backnang: Feuerwehreinsatz

Die örtliche Feuerwehr musste am Mittwoch gegen kurz nach 10 Uhr zu einem Einsatz in den Zirler Weg ausrücken, nachdem dort ein Rauchmelder auslöste. In der betroffenen Wohnung war niemand zu Hause, weshalb die Eingangstür von der Feuerwehr geöffnet werden musst. In der Küche stellten die Einsatzmänner angebranntes Essen auf dem Herd fest. Die drei Hunde in der Wohnung blieben unverletzt. Die Feuerwehr war mit 27 Mann und 6 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz.

Schorndorf: Auto zerkratzt

In der Risslerinstraße wurde zwischen Dienstag und Mittwoch ein Pkw VW mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter zerkratzte die Lackierung des Fahrzeugs und verursachte hierbei ca. 1000 Euro Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu die Polizei Schorndorf unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Winnenden: Drei Unfälle auf L 1140

Ein 16-jähriger Motorradfahrer befuhr am Mittwoch gegen 8 Uhr die Südumgehung der L 1140 in Richtung B 14. Er kam bei Straßenglätte ohne Fremdeinwirkung nahe der Einmündung Richtung Hanweiler zu Fall und wurde hierbei leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle erstversorgt. Der Sachschaden am Zweirad blieb gering. Gegen 8.45 Uhr ereignete sich auf derselben Strecke unweit des Motorradunfalls ein Auffahrunfall. Eine 39-jährige VW-Lenkerin war unachtsam und erkannte zu spät das Abbremsen einer vorausfahrenden Honda-Fahrerin, die sich beim Aufprall leicht verletzte. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Die Autos wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro. Bereits gegen 7.50 Uhr hatte sich noch ein Unfall an besagter Stelle ereignet. Eine 52-jährige Toyota-Fahrerin missachtete an der Einmündung L 1140 zur K 1853 (Albertviller Straße) die Vorfahrtsregelung und stieß mit dem Pkw Berlingo eines 54-jährigen Autofahrers zusammen. Beide blieben dabei unversehrt. Die Schäden an ihren Autos wurden auf ca. 7000 Euro beziffert.

Weinstadt-Endersbach: Hybridmotoren-Batterie entwendet

Zwischen Donnerstag und Dienstag wurde vom Gelände einer Firma in der Mercedesstraße aus einem dortigen Container eine Lithium-Ionen-Batterie, die bei Hybridmotoren eingesetzt wird, entwendet. Die etwa 11,5 kg schwere Batterie hat einen Wert von über 1000 Euro. Bei der Batterie handelt es sich um Gefahrgut, bei unsachgemäßem Umgang besteht Brand- und Explosionsgefahr. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell