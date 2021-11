Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Müllcontainer angezündet - Alkoholisierter Autofahrer - 15-Jährige durch Hundebisse verletzt

Aalen (ots)

Ellwangen: 15-Jährige durch Hundebisse verletzt

Verletzungen an beiden Handgelenken und dem rechten Unterarm erlitt eine 15-Jährige am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr durch Bisse eines jungen Labradors. Die Jugendliche war in der Freigasse unterwegs, als eine 14-jährige Mitschülerin eine Gartentüre öffnete und der Hund durch das offene Tor auf die Straße lief. Dort sprang er die 15-Jährige an und biss zu. Das Mädchen wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Oberkochen: Alkoholisierter Autofahrer

Am Sonntag gegen 04:30 Uhr befuhr ein 30-jähriger Lenker eines VW Golf die Bundesstraße von Unterkochen in Richtung Oberkochen sehr langsam und in Schlangenlinien. Nachdem er von einem 18- jährigen Verkehrsteilnehmer daraufhin überholt wurde, setzte der Golf-Fahrer ebenfalls zum Überholen an und gefährdete hierbei den 18-Jährigen, so dass dieser eine Vollbremsung einleiten musste. Im weiteren Verlauf fuhr der 30-Jährige anscheinend ziellos durch Oberkochen und stellte sein Fahrzeug in der Goethestraße ab. Er konnte kurze Zeit darauf in der Aalener Straße durch die herbeieilenden Polizeibeamten angetroffen und kontrolliert werden. Nachdem bei einer Atemalkoholüberprüfung ein Wert von etwa 2,2 Promille gemessen wurde, war eine Blutentnahme in einem Krankenhaus unumgänglich.

Schwäbisch Gmünd: Müllcontainer angezündet

Durch bislang Unbekannte wurde zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 6 Uhr auf dem Schulhof einer Grundschule in der Albert-Schweizer-Straße ein Müllcontainer angezündet. Nachdem das Feuer nicht entdeckt wurde, brannte der Container vollständig aus. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 / 7315 entgegen.

