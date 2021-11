Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fußgängerin angefahren - 2 Zeuginnen gesucht! - Von Sonne geblendet - Handbremse vergessen - Sonstiges

Aalen (ots)

Ellwangen: Fußgängerin angefahren - 2 Zeuginnen gesucht!

Die Polizei Ellwangen sucht gezielt zwei Fußgängerinnen, die einen Unfall am Dienstagnachmittag um 17:55 Uhr in der Bahnhofstraße beobachtet haben. Ein 28-Jähriger streifte mit seinem PKW eine 26 Jahre alte Fußgängerin, welche auf einem Fußgängerübergang, auf Höhe eines dortigen Supermarktes, die Straße überqueren wollte. Die 26-Jährige wurde dabei am Bein erfasst und zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Sie ging nach dem Vorfall zunächst nach Hause und brachte den Unfall erst am Abend zur Anzeige. Zu dem nun nachträglich angezeigten Unfallgeschehen bittet die Polizei in Ellwangen unter 07961/9300 um Zeugenhinweise, insbesondere der beiden Fußgängerinnen.

Unterschneidheim: Von Sonne geblendet

Von der Sonne geblendet wurde am Dienstag gegen 16:15 Uhr ein 37-jähriger Fahrer eines Renault in der Goethestraße. Aufgrund dessen erkannte er den vor ihm geparkten Ford eines 30-Jährigen zu spät und fuhr auf. Der 37-Jährige entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort, konnte von der Polizei jedoch später ermittelt werden. An beiden PKW entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Mögglingen: Geparktes Fahrzeug gestreift

Auf rund 3500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 69-Jähriger am Dienstagmittag gegen 13:00 Uhr verursachte, als er mit seinem Opel beim Vorbeifahren in der Pfarrgasse einen geparkten Nissan eines 55-Jährigen streifte.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Einfahren auf die Remsstraße

Am Dienstag gegen 14:15 Uhr wollte ein 39-jähriger Renault-Fahrer von einem Gelände einer Tankstelle, entgegen der vorgeschriebenen Ausfahrtsrichtung, auf die Remsstraße ausfahren. Hierbei übersah er den Audi A4 einer 46-Jährigen und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Aalen/Hofen: Handbremse vergessen

Ein 29-jähriger Autofahrer lies am Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr in der Albblickstraße den Motor seines Opel laufen um seine Scheiben zu enteisen. Weil er die Handbremse nicht aktivierte, machte sich der Opel selbständig und beschädigte dabei einen geparkten Citroen eines 48-Jährigen. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell