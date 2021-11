Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Winnenden: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Am Dienstag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer auf einem Supermarktparkplatz in der Wiesenstraße einen geparkten Mercedes und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Plüderhausen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Durch einen bisher unbekannten Fahrzeuglenker wurde zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 6:30 Uhr ein in der Boschstraße geparkter Ford beschädigt. Der Schaden am geparkten Pkw beläuft sich auf rund 3000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Backnang: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer fuhr am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf dem Gehweg der Annonay-Straße in Richtung Bleichwiese. Er wechselte unvorsichtig auf die Fahrbahn, woraufhin ein nachfolgender 45-jähriger Autofahrer ausweichen musste, die Kontrolle verlor und auf eine Verkehrsinsel fuhr. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Mountainbikefahrer fuhr nach dem Vorfall weiter. Dieser war ca. 20 bis 30 Jahre alt, 170 bis 180cm groß und mit einer blauen Hose, schwarzen Jacke und Wollmütze bekleidet. Weitere Hinweise zum Vorfall wird nun von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Sulzbach an der Murr: Wildunfall

Ein 31-jähriger Fahrer eines VW Scirocco befuhr am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr die L 1066 zwischen Sulzbach und Spiegelberg, als ein Reh die Fahrbahn querte und der Autofahrer dem Tier nicht mehr ausweichen konnte. Das Reh wurde beim Zusammenstoß getötet. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Sulzbach an der Murr: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer kam am Dienstag in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr auf der Umgehungsstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Leitpfosten und Gartenzaun. Danach flüchtete er ohne den Vorfall polizeilich zu melden. Sachdienliche Hinweise zum unbekannten Unfallverursacher, der erheblichen Sachschaden hinterließ, wird von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

