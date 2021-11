Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Schwerer Verkehrsunfall, Kindergarten beschmiert

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Schwerer Unfall nach Überholmanöver

Am Dienstagmorgen gegen 05:45 Uhr befuhr ein 33-jähriger Seat-Fahrer die L2218 von Bühlerzimmern in Richtung Schwäbisch Hall. Hierbei wollte er einen Lkw überholen und übersah dabei einen entgegenkommenden 39-jährigen VW-Fahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, hierbei wurde der Seat ausgehoben und auf einen ebenfalls in Richtung Schwäbisch Hall fahrenden 65-jährigen Mercedes-Fahrer geschleudert. Der VW wurde von der Fahrbahn abgewiesen und kam im Straßengraben zum Stehen. Durch den Crash wurde der 33-jährige Fahrer des Seat, sowie eine 51-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Ein 59-jähriger Beifahrer im Seat zog sich leichte Verletzungen zu. Der 39-jährige Lenker des VW wurde ebenfalls leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 23 500 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme, sowie der Einsatzmaßnahmen musste die L2218 bis etwa 08 Uhr vollständig gesperrt werden.

Crailsheim: Kindergarten beschmiert

Ein Vandale beschmierte zwischen Freitagabend 17 Uhr und Montagmorgen 07 Uhr einen Kindergarten im Luise-Stirmlinger-Weg, sowie eine dortige Gartenhütte mit schwarzer Sprühfarbe. Dabei verursachte er Sachschaden, welcher bislang noch nicht näher beziffert werden konnte. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

