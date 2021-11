Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Farbschmierereien - Sachbeschädigung - Arbeitsunfall - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Einfahren auf die Daimlerstraße

Am Montag gegen 13:30 Uhr wollte ein 66-jähriger Sattelzug-Lenker von einem Parkplatz auf die Daimlerstraße ausfahren. Hierbei übersah er den Seat Leon eines 31-Jährigen und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Im Bereich der Burgstallstraße kollidierte ein 23-jähriger Peugeot-Fahrer am Montag gegen 13:55 Uhr mit dem Mazda einer 22-Jährigen, als er vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte. Dabei entstand ein Gesamtschaden von ca. 1200 Euro.

Ellenberg: Unfall beim Überholen

Am Montag gegen 16 Uhr befuhr ein 32-jähriger Audi-Fahrer die L2220 von Ellwangen in Richtung Ellenberg. Zu Beginn einer langen Gerade setzte er zum Überholen eines Baumaschinenfahrzeugs, welches von einem 21-Jährigen gelenkt wurde, an. Während des Überholvorgangs erkannte der Audi-Fahrer Gegenverkehr und bremste sein Fahrzeug ab. Hierbei kollidierte er mit der Baumaschine, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand.

Riesburg: Gegen Leitpfosten geprallt

Auf regennasser Fahrbahn verlor ein 40-Jähriger, am Montag gegen 12:40 Uhr, auf der Kreisstraße 3305 in Fahrtrichtung Pflaumloch, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über seinen Daimler-Benz. Der Pkw kam ins Schleudern und überfuhr im weiteren Verlauf einen Leitpfosten, wobei am Fahrzeug ein Schaden von rund 2.000 Euro entstand.

Abtsgmünd: Arbeitsunfall mit schwer verletzter Person

Schwere Verletzungen zog sich ein 57-Jähriger bei einem Arbeitsunfall auf einem Betriebsgelände in der Ausägemühle, am Montagmittag zu. Als gegen 15:45 Uhr ein 46-Jähriger mit einem Flurfahrzeug Holzreste zu einer Häcksler-Anlage transportieren wollte, trat der 57-Jährige zwischen zwei Holzstapel auf den Fahrweg des 46-Jährigen. Hierbei wurde er von der Mulde erfasst, zu Boden geworfen und anschließend mit dem Vorderrad überrollt. Der schwer Verletzte musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Aalen: Sachbeschädigung

Bislang Unbekannte beschädigten, zwischen Freitag,14:00 Uhr und Montag, 07:00 Uhr, auf dem Gelände einer Schule in der Friedrichstraße fünf Außenlampen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Am Montag wurde festgestellt, dass eine Hauswand am Johannisplatz mittels schwarzer Farbe beschmiert wurde. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Waldstetten: Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Am Montag zwischen 15:25 Uhr und 15:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Discounters im Almenweg ein dort geparkter Seat Cupra Ateca beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Von der Rektor-Klaus-Straße wollte am Montag um kurz nach 10 Uhr eine 90-jährige Rover-Lenkerin in die Rechbergstraße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 26-jährigen Lenkers eines Ford Transit, welcher seinerseits die Rechbergstraße in Richtung Straßdorf befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bartholomä: Langholz entwendet

Aus dem Waldgebiet Schorren wurden zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr und Samstagmorgen, 9 Uhr, mehrere Langholzstämme im Wert von etwa 3500 Euro entwendet. Zum Abtransport der Stämme musste ein Langholztransporter zum Einsatz gekommen sein. Hinweise in dieser Sache erbittet der Polizeiposten heubach unter der Rufnummer 07173 / 8776

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell