Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auf frischer Tat ertappt - Unfallflucht - Verkehrsteilnehmer gefährdet - Auto zerkratzt - Scheinwerfer entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Werbeplakate beschädigt

Rund 1500 Euro Schaden verursachten Unbekannte, als sie zwischen Montagabend 18 Uhr und Dienstagmorgen 9 Uhr insgesamt 4 Werbeplakate eines Ladengeschäftes in der Wilhelmstraße mutwillig beschädigten. Hinweise bitte an den Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960.

Aalen: Laserstrahler sichergestellt

Gegen 22 Uhr am Montagabend wurde ein 19-Jähriger, der mit seinem Audi die Ziegelstraße in Richtung Stadtmitte befuhr, von einem grellen Laserstrahl derart geblendet, dass er fast in eine Baustellenabsperrung fuhr. Da der junge Mann den Ursprung des Laserstrahls eindeutig erkannt hatte, nahm er Kontakt mit den Bewohnern des Hauses auf. Hierbei wurde ihm mitgeteilt, dass ein Bewohner tatsächlich einen starken Laser besitzt. Im weiteren Verlauf wurde der Laser von Beamten des Polizeireviers Aalen sichergestellt.

Aalen: Rollerfahrer von Pkw erfasst

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 19 Jahre alter Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag ereignete. Mit seinem VW Polo bog ein 22-Jähriger gegen 17.20 Uhr von einem Parkplatz kommend, auf die Robert-Bosch-Straße ein. Hierbei übersah er den Zweiradfahrer, der nach links auswich und noch während des Ausweichmanövers von dem Pkw erfasst wurde. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 700 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Fahrzeug übersehen

Von einem Grundstück kommend, fuhr ein 59-Jähriger am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr mit seinem Audi auf die Steinbeisstraße ein. Hierbei übersah er den Opel Corsa einer 20-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Auf frischer Tat ertappt

Ein 45-Jähriger wurde am Dienstagmorgen bei einem Diebstahl ertappt, den Mitarbeiter des gemeindlichen Vollzugsdienstes beobachtet haben. Diese führten gegen 8 Uhr in der Bergstraße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Vor dem Katholischen Kindergarten stellte eine Frau ihren Pkw kurz ab, lud mehrere Taschen aus und parkte ihr Fahrzeug dann ein Stück weiter ein. Während ihrer Abwesenheit fuhr ein VW-Bus heran, dessen Fahrer ausstieg, um die Taschen herumlief, hineinschaute und dann eine einfach mitnahm. In der Tasche befand sich ein Audimetergerät, welches für Hörtests mit Kindergartenkindern bestimmt ist. Das medizinische Gerät hat einen Wert von rund 4000 Euro. Da der VW-Bus zuvor von den Gemeindeangestellten auch noch wegen zu schnellen Fahrens geblitzt wurde, war es ein Leichtes, die Halteranschrift zu ermitteln. Dort konnten lediglich Angehörige angetroffen werden; der mutmaßliche Dieb war nicht zu Hause. Dieser kam gegen 9.15 Uhr von sich aus zum Polizeirevier, wo in seinem Fahrzeug das entwendete Gerät aufgefunden wurde.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Montagmittag zwischen 13 und 14.15 Uhr einen Sachschaden von rund 2500 Euro, als er einen Audi beschädigte, der in der Einhornstraße auf dem Parkplatz einer Gaststätte abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Durlangen: Verkehrsteilnehmer gefährdet

Auf der B 298 zwischen Ziegelhütte und Leinhaus überholte ein hellgrauer VW Polo am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr an einer unübersichtlichen Stelle ein vorausfahrendes Fahrzeug, dessen Lenker stark abbremsen und ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein Zeuge fuhr dem Polo hinterher und konnte daher den Fahrer folgendermaßen beschreiben: zwischen 20 und 30 Jahre alt, schwarze/dunkelblonde Haare und einen ausgeprägten Bart. Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Unbekannten gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Arbeitsscheinwerfer entwendet

Am Dienstagmorgen gegen 11:15 Uhr wurde festgestellt, dass von einem Traktor, welcher im Baugebiet im Pelikanweg abgestellt war, insgesamt drei Arbeitsscheinwerfer abgebaut und entwendet wurden. Hinweise auf den oder die Diebe nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Ellwangen: PKW zerkratzt

Die komplette linke Seite eines Ford, der in der Goldschmiedgasse geparkt war, wurde am Dienstag zwischen 7 Uhr und 12 Uhr von einem bislang Unbekannten beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell