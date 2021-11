Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizeieinsatz im Wohnheim für Asylbewerber - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Unfall am Kreisverkehr

Ein 34-jähriger Opel-Fahrer bog am Dienstag gegen 8.35 Uhr an der Einmündung Berliner Ring zur Straße In der Plaisir in den dortigen Kreisverkehr ein. Er missachtete hierbei die Vorfahrt und stieß mit einer 34-jährigen Polo-Fahrerin zusammen. Die Fahrzeuginsassen blieben beim Zusammenstoß unverletzt. Die Schadenshöhe an den Autos wurden auf 3000 Euro beziffert.

Leutenbach: Auto übersehen

6000 Euro ist die Schadensbilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 12.45 Uhr ereignete. Ein 68-jähriger Fahrer eines Pkw Jeep befuhr die Straße Walzenhalde und bog nach links in die Nellmersbacher Straße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts vorbeifahrenden Golf-Fahrerin. Die Insassen blieben beim Zusammenstoß unverletzt.

Weinstadt: Polizeieinsatz im Wohnheim

Am Dienstagmorgen kam es gegen 8.30 Uhr in einem Wohnheim für Asylbewerber zu einem Polizeieinsatz. Ein 35-jähriger Bewohner ging ins Büro des dortigen Hausmeisters und bedrohte ihn ohne ersichtlichen Grund mit einem Küchenmesser. Im weiteren Verlauf schlug der Mann im Gebäude mit einem Hammer Fensterscheiben ein. Als die alarmierte Polizei dort eintraf, war der Mann mit einer Säge und dem Küchenmesser im Außenbereich des Wohnhauses unterwegs. Er ging mit den Gegenständen zielgerichtet auf die Beamten zu, die zu diesem Zeitpunkt noch im Fahrzeug saßen. Zur Deeskalation entfernten sich die Beamten mit dem Fahrzeug zunächst einige Meter von der Gefahrenstelle. Auf Ansprache legte der Mann im weiteren Verlauf die Gegenstände nieder. Der 35-Jährige wurde in Polizeigewahrsam genommen und später einer Psychiatrie zugeführt. Die Ermittlungen zum Vorfall, bei dem niemand verletzt wurde, dauern an. Es waren vor Ort vier Einsatzfahrzeuge der Polizei im Einsatz.

