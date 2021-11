Polizei Bielefeld

POL-BI: Außenspiegeldiebe in Jöllenbeck unterwegs

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Jöllenbeck - In der Nacht auf Dienstag, 09.1.2021, hatten es Diebe erneut auf Außenspiegelgläser abgesehen und machten sich an Fahrzeugen an der Straße Rotkamp, der Orionstraße und der Beckendorfstraße zu schaffen.

Zwischen 23:00 Uhr am Montag und 05:30 Uhr am Dienstag, bauten die unbekannten Täter die Außengläserspiegel von mindestens sechs Fahrzeugen aus. Betroffen waren ein Audi A4, drei Mercedes C-Klassen, ein Audi Q7 und ein 3er BMW.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

